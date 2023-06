Topspits Zlatan Ibrahimovic (41) zet per direct punt achter glansrijke loopbaan

Zlatan Ibrahimovic heeft zondag een punt achter zijn indrukwekkende carrière gezet. De 41-jarige spits liet na de laatste competitiewedstrijd van AC Milan weten dat het tijd is om afscheid te nemen.

"De tijd is gekomen dat ik afscheid moet nemen van het voetbal", zei een geëmotioneerde Ibrahimovic op het veld na afloop van de 3-1-zege van Milan op Verona. Zaterdag werd al bekend dat de Italiaanse club afscheid nam van de Zweed, maar nu hangt hij dus definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

"De eerste keer dat ik bij Milan kwam, gaven jullie me geluk. De tweede keer dat ik kwam, gaven jullie me liefde", zei Ibrahimovic over zijn twee periodes bij Milan. "Ik zal mijn hele leven Milanista blijven. Ik neem afscheid van het voetbal, maar niet van jullie. Forza Milan."

Ibrahimovic speelde 18 maart zijn laatste wedstrijd. Hij benutte op bezoek bij Udinese een strafschop, maar kon een 3-1-nederlaag niet voorkomen. Vanwege blessureleed speelde Ibrahimovic dit seizoen slechts 144 minuten.

Ibrahimovic groeit uit tot voetbalicoon

Ibrahimovic begon zijn profcarrière bij Malmö FF en maakte in 2001 een transfer naar Ajax. De aanvaller speelde drie seizoenen in Amsterdam en won in die periode twee landstitels, de KNVB-Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Na Ajax kwam Ibrahimovic uit voor Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy. In 2020 keerde hij terug bij AC Milan, waarmee hij vorig seizoen opnieuw landskampioen werd.

De prijzenkast van Ibrahimovic puilt uit met tientallen trofeeën. De spits won landstitels met Ajax (2), Inter (3), Barcelona (1), Milan (2) en PSG (4). Ook pakte hij twee landstitels met Juventus (2005, 2006), maar deze prijzen werd de club uit Turijn later ontnomen vanwege een omkoopschandaal.

In 2017 veroverde Ibrahimovic met Manchester United de Europa League ten koste van Ajax. De Champions League, het belangrijkste Europese clubtoernooi, won hij nooit. Ibrahimovic kwam 122 keer uit voor de nationale ploeg van Zweden, waarin hij 62 keer scoorde.

Vechtersbaas met schitterende goals

In de loop der jaren maakte Ibrahimovic enkele iconische doelpunten. Veel Ajax-fans kunnen zijn slalom tegen NAC Breda uit 2004 nog goed herinneren.

Zestien jaar later debuteerde de wereldster bij LA Galaxy met een rake volley van 35 meter. In blessuretijd maakte de Zweedse invaller ook nog de winnende tegen rivaal Los Angeles FC (4-3).

Het mooiste doelpunt volgens velen was zijn vierde treffer in de oefeninterland tegen Engeland (4-2) in november 2012. Ibrahimovic produceerde in blessuretijd een weergaloze omhaal van zo'n 25 meter en klopte de uitgekomen doelman Joe Hart en de Engelse verdedigers.