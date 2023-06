Koopmeiners beleeft droomavond met hattrick en weergaloze goal voor Atalanta

Teun Koopmeiners heeft zondag een schitterende avond beleefd bij Atalanta. Hij bezorgde zijn club met een hattrick - zijn derde treffer was een wereldgoal - een ruime zege en daarmee de vijfde plek in de Serie A, goed voor een Europa League-ticket. Ook AS Roma gaat de Europa League in, terwijl Juventus het moet doen met de Conference League.

Atalanta stond thuis tegen AC Monza bij rust al met 2-0 voor dankzij goals van Koopmeiners. In de tweede helft deed Andrea Colpani iets terug, waarna Rasmus Højlund er op aangeven van uitblinker Koopmeiners 3-1 van maakte.

Vervolgens was het woord weer aan Koopmeiners zelf, die een ongelooflijk doelpunt maakte. De Oranje-international kreeg de bal iets over de middenlijn bij de zijlijn, zag de keeper wat voor zijn doel staan en schoot subliem raak.

Koopmeiners schroefde zijn aantal competitietreffers op tot tien. De voormalige aanvoerder van AZ had niet het laatste woord, want Andrea Petagna tekent namens Monza voor de 5-2-eindstand.

Met de overwinning stelde Atalanta de vijfde plek veilig. De vijfde en zesde plaats geven in Italië recht op de Europa League. De nummer zeven gaat de Conference League in.

AS Roma en Mourinho ontsnappen

AS Roma leek de zesde positie uit handen te gaan geven door een teleurstellend gelijkspel tegen Spezia. Een rake penalty van Paulo Dybala (2-1) zorgde er vlak voor tijd voor dat de verliezend Europa League-finalist volgend seizoen opnieuw in de Europa League uitkomt. Georginio Wijnaldum viel in bij Roma.

Voor Juventus rest Conference League-voetbal. 'De Oude Dame' won dankzij Federico Chiesa weliswaar met 0-1 bij Udinese, maar dat bleek door het late doelpunt van Dybala niets waard. Juve, dat dit seizoen een puntenstraf kreeg wegens financiële fraude, speelde sinds het seizoen 2012/2013 onafgebroken in de Champions League.

De strijd om de top vier en daarmee plaatsing voor de Champions League was al even beslist. Kampioen Napoli, Lazio, Internazionale en AC Milan legden beslag op de tickets voor het miljoenenbal.