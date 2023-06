Alderweireld ontroerd na heldenrol bij Antwerp: 'Dit is voor mijn vrouw en ouders'

Toby Alderweireld kan nauwelijks bevatten dat hij Royal Antwerp zondag in de 94e minuut tegen KRC Genk (2-2) naar de Belgische landstitel had geschoten. De verdediger vindt het landskampioenschap voor de ploeg van Mark van Bommel meer dan terecht.

"Ik heb hier zo hard voor gevochten, voor mijn eigen stad", zei Alderweireld tegen Sporza. De Belg kreeg de bal in blessuretijd net buiten het strafschopgebied aangespeeld en streepte de gelijkmaker in de kruising. Doordat rivaal Union Saint-Gilloise verloor van Club Brugge (1-3), was de eerste titel voor Antwerp in 66 jaar tijd een feit.

"Ik heb hier geen geen woorden voor", vervolgde Alderweireld. "We hebben hier zo hard voor gewerkt. De ploeg verdient dit. Iedereen had ons al afgeschreven. Iedereen was tegen ons, maar we hebben het gedaan."

"Dit verdient de club. Jarenlang zaten we in de tweede klasse, we hebben het moeilijk gehad. Dit is voor de fans, alleen voor hen."

De 34-jarige Alderweireld, die eerder uitkwam voor onder meer Ajax en Tottenham Hotspur, noemde zijn goal en de titel met Antwerp het hoogtepunt in zijn loopbaan. "Ik heb het geluk gehad om heel mooie wedstrijden te spelen, zoals de Champions League-finale en de halve finale op het WK. Maar dit is het allermooiste moment uit mijn carrière. Dit is voor mijn vrouw en mijn ouders."

Janssen: 'Wat een moment voor Alderweireld'

Ook Vincent Janssen kon nauwelijks geloven dat Antwerp op een krankzinnige slotdag de titel had veroverd. "Ik heb er geen woorden voor. Dit is fantastisch. Echt geweldig", zei de Nederlandse spits, die genoot van late gelijkmaker van Alderweireld.

"Stijf in de kruising. We weten dat hij het kan. Maar wat een moment voor hem. Hij komt terug naar zijn stad en wint meteen de dubbel in zijn eerste seizoen", doelde Janssen op de bekerwinst van Antwerp.