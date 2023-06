Van Bommel heeft amper woorden voor krankzinnige climax: 'Dit is uitzonderlijk'

Mark van Bommel kan zijn gevoelens na het binnenhalen van het kampioenschap met Royal Antwerp maar moeilijk onder woorden brengen. De Nederlandse trainer is vooral heel trots op hoe zijn spelers zich hebben opgericht.

Antwerp ging tegen KRC Genk dankzij een prachtgoal van Toby Alderweireld diep in de extra tijd alsnog met de titel aan de haal (2-2). Tot dat moment was de titel in handen van Genk en eerder op de middag was Union Saint-Gilloise virtueel kampioen.

Dat Antwerp veerkracht toonde, was volgens Van Bommel extra knap na de wedstrijd van vorige week. 'The Great Old' kon de eerste titel sinds 1957 toen al binnenhalen, maar bleef tegen Union op een gelijkspel steken.

"Dit is ongelooflijk. Het werd heel moeilijk om te winnen, maar we zetten het om en kregen grip op de wedstrijd. We wisten dat we op een gegeven moment nog één goal moesten maken. Als hij er dan zó in gaat...", zei een euforische Van Bommel tegen Ziggo Sport over het wonderdoelpunt van Alderweireld.

'Heb het afgelopen week moeilijk gehad'

De oud-PSV'er gaf toe dat Antwerp een flinke tik kreeg van de gemiste titelkans van vorige week. "Ik heb het er echt moeilijk mee gehad. Als trainer moet je het voorbeeld geven, maar dat kon niet", zei hij.

"De spelers zaten er helemaal doorheen. Het gevoel werd in de afgelopen dagen beter, maar het was nog steeds niet top. Daar moeten we eerlijk in zijn. We misten de kans op een kampioenschap in eigen stadion."

Onlangs veroverde Van Bommel al de beker met Antwerp. "Het pakken van de dubbel is maar zeven keer voorgekomen in België. Dit is uitzonderlijk. We kwamen goed uit de dip die we dit seizoen hadden. Toen we in februari naar Genk kwamen, stonden we vijftien punten achter. Ik weet zeker dat het een lange nacht gaat worden."

Van Bommel is voor het eerst in zijn trainersloopbaan kampioen. Antwerp mag zich voor de vijfde keer de beste van België noemen.