Sparta blijft in de race voor Europees voetbal ondanks bizar moment in verlenging

Sparta Rotterdam heeft zich zondag ten koste van FC Utrecht geplaatst voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De zenuwslopende penaltyserie werd een prooi voor Sparta. Het duel leek diep in de verlenging al te worden beslist, maar FC Utrecht-verdediger Hidde ter Avest hield de bal op curieuze wijze uit de goal.

Sparta won de heenwedstrijd in Utrecht met 1-2, dus de ploeg van coach Maurice Steijn had aan een gelijkspel genoeg voor de volgende ronde. Het duel in Rotterdam leek ook af te stevenen op een remise, maar vlak voor tijd maakte oud-Spartaan Nick Viergever de 0-1.

Sparta kreeg aan het eind van de verlenging een levensgrote kans op de winnende treffer. De poging van Joshua Kitolano werd op bizarre wijze van de lijn gehaald door Ter Avest, die de bal via de paal en zijn arm uiteindelijk over zijn eigen achterlijn werkte. De thuisfans dachten kort dat Ter Avest de bal in eigen doel had gewerkt.

FC Utrecht ontsnapte gedurende de wedstrijd meerdere keren aan een achterstand. In de openingsfase troffen zowel Younes Namli als Tobias Lauritsen het aluminium, terwijl vlak na rust een goal van Vito van Crooij op advies van de VAR werd afgekeurd vanwege een overtreding van Shurandy Sambo.

In de penaltyreeks greep Nick Olij de hoofdrol. De doelman van Sparta pakte de strafschop van FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn en bracht zijn ploeg en het publiek op Het Kasteel in extase.