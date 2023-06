Benzema schiet Real bij afscheidsduel naar tweede plek, Valladolid degradeert

Delen via E-mail

Real Madrid heeft zondag dankzij een doelpunt van de afzwaaiende Karim Benzema de tweede plek in La Liga veiliggesteld. De spits maakte de belangrijke gelijkmaker tegen Athletic Club (1-1). Van de zes overgebleven degradatiekandidaten trok Real Valladolid aan het kortste eind op een enerverende slotdag.

Benzema maakte twintig minuten voor tijd de 1-1 tegen Athletic Club door een strafschop te verzilveren. De Fransman maakte zijn 354e doelpunt voor Real in 648 wedstrijden. Alleen Cristiano Ronaldo (450) heeft vaker gescoord voor de Spaanse grootmacht.

Athletic Club koesterde toen een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Oihan Sancet. De Baskische club had een grotere marge kunnen hebben, maar Real-doelman Thibaut Courtois keerde een penalty van Mikel Vesga.

Het doelpunt van Benzema was genoeg voor de tweede plek. Stadgenoot Atlético Madrid kreeg in blessuretijd de 2-2 van Jorge Pascual om de oren. Angel Correa maakte beide doelpunten voor Atlético, dat na zeventig minuten met tien man verder moest door een rode kaart van Axel Witsel.

Athletic Club maakte nog kans op deelname aan de Conference League volgend seizoen, maar de plek in de voorrondes ging uiteindelijk naar Osasuna. De club uit Pamplona won met 2-1 van Girona en keert zodoende voor het eerst sinds het seizoen 2006/2007 terug op het Europese podium.

Gabri Veiga was goud waard voor Celta de Vigo tegen FC Barcelona.

Kampioen FC Barcelona sloot het seizoen in mineur af. De ploeg van trainer Xavi en middenvelder Frenkie de Jong ging met 2-1 onderuit tegen Celta de Vigo, dat met de zege zeker was van lijfsbehoud. Gabri Veiga maakte beide doelpunten voor Celta. Ansu Fati was verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer.