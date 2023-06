Van Bommel pakt historische titel met Royal Antwerp na ongekende ontknoping

Mark van Bommel heeft Royal Antwerp zondag aan een historisch kampioenschap geholpen. De ploeg van de Nederlandse trainer leek de eerste landstitel sinds 1957 mis te lopen, maar kon op de bloedstollende laatste speeldag - drie clubs konden kampioen worden - dankzij een heel late (en prachtige) gelijkmaker tegen KRC Genk alsnog feestvieren: 2-2.

Met Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen en Gyrano Kerk in de basis (en zonder de geschorste Calvin Stengs) kwam Antwerp in de eerste helft op achterstand door een mooi doelpunt van Tolu Arokodare.

In de tweede helft zorgde Kerk met een schot in de korte hoek voor de gelijkmaker, maar leek Bryan Heynen met de 2-1 voor Genk alsnog een einde te maken aan de kampioensdroom van Antwerp. Tot diep in de extra tijd, waarin oud-Ajacied Toby Alderweireld met een fabelachtige uithaal de allesbeslissende 2-2 maakte.

Tot dat moment waande Genk zich kampioen. Union Saint-Gilloise, de derde titelkandidaat, stond op dat moment mede door een goal van Noa Lang met 1-2 achter tegen het al uitgespeelde Club Brugge. Het werd daar uiteindelijk 1-3.

Eerder leek Union juist op weg naar de eerste landstitel sinds 1935. De club van oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop kwam tegen Brugge op een 1-0-voorsprong, wat op dat moment genoeg was.

Eindstand Belgische kampioenspoule Royal Antwerp 6-47 (+2) KRC Genk 6-46 (+0) Union Saint-Gilloise 6-46 (+0) Club Brugge 6-36 (-2)

Van Bommel voor het eerst kampioen

Antwerp liet een week geleden een eerste titelkans op de titel liggen door met 1-1 gelijk te spelen tegen Union. Door de ongekende ontknoping tegen Genk is het eerste kampioenschap van 'The Great Old' in 76 jaar alsnog een feit.

Van Bommel is in zijn debuutseizoen bij Antwerp voor het eerst in zijn nog jonge trainerscarrière kampioen. De oud-PSV'er leidde zijn club onlangs ook al naar bekerwinst.