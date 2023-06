FC Twente laat Heerenveen kansloos in Grolsch Veste en is finalist in play-offs

FC Twente heeft zich zondag voor de finale van de play-offs om Europees voetbal geplaatst. De ploeg van trainer Ron Jans was sc Heerenveen voor de tweede keer in vier dagen de baas: 4-0.

Na de 1-2-zege in Friesland kwam het finaleticket voor FC Twente in De Grolsch Veste eigenlijk geen moment in gevaar. De Enschedeërs waren heer en meester en namen al snel afstand van Heerenveen.

In de elfde minuut deed Michel Vlap zijn oude club pijn. De middenvelder schoot van een meter of vijftien via de binnenkant van de paal raak. Zo'n tien minuten later zorgde Robin Pröpper uit de rebound na een schot van Václav Cerný voor de 2-0.