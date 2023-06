PSG-trainer neemt het op voor uitgefloten Messi: 'Dit is erg jammer'

Paris Saint-Germain-trainer Christophe Galtier heeft zich zaterdagavond geërgerd aan de fans die Lionel Messi uitfloten tijdens diens laatste wedstrijd voor de Parijzenaars. De oefenmeester vindt dat de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar meer respect verdient.

"Ik vond het erg jammer en ik snap ook niet waarom dit gebeurde. Misschien dat ik over een paar dagen of weken wel een verklaring heb voor de manier waarop hij werd behandeld", vertelde Galtier zaterdagavond op de persconferentie na de 2-3-nederlaag tegen Clermont Foot .

In zijn twee jaar bij PSG is Messi er niet in geslaagd het sterrenensemble naar de Champions League-zege te loodsen. Begin mei werd de wereldkampioen voor twee weken gestraft door de clubleiding wegens een commerciële trip naar Saoedi-Arabië, een sanctie die later iets werd ingekort.