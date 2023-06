PSV wil Peter Bosz vastleggen als nieuwe trainer

Delen via E-mail

Peter Bosz is de belangrijkste kandidaat om Ruud van Nistelrooij op te volgen als trainer van PSV, zo bericht zowel het Eindhovens Dagblad als Voetbal International . De Eindhovenaren hopen snel tot een akkoord te komen.

De 59-jarige Bosz zit zonder club sinds hij in oktober 2022 werd ontslagen door Olympique Lyonnais. Daarvoor werkte de oud-prof onder meer bij Heracles Almelo, Vitesse, Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen.

Van Nistelrooij had de Eindhovenaren eind april nog naar de eindzege in het KNVB-bekertoernooi geloodst. In de finale werd Ajax verslagen na een strafschoppenreeks. Begin dit seizoen won PSV eveneens ten koste van de Amsterdammers de Johan Cruijff Schaal.