NAC-trainer Hyballa heeft eigenlijk geen zin in nog een seizoen Eerste Divisie

NAC Breda-trainer Peter Hyballa kijkt na de uitschakeling in de play-offs tegen FC Emmen niet reikhalzend uit naar nog een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. "Maar we gaan het proberen."

De Bredanaars zijn sinds de aanstelling van de Duitser halverwege het seizoen beter gaan draaien, maar kwamen duidelijk tekort tegen de Eredivisionist. Zaterdag won FC Emmen met 2-0 nadat het eerder in de week in Noord-Brabant 1-2 werd.

"Over twee duels hebben zij het duidelijk verdiend. We wisten dat alles goed moest vallen, omdat FC Emmen het betere team heeft. We hadden ook een paar problemen met blessures en schorsingen", zegt Hyballa in gesprek met ESPN.

De 47-jarige Duitser, die de laatste jaren talloze clubs versleet, trad in januari aan bij NAC, dat toen in de middenmoot bivakkeerde. Onder Hyballa verbeterden de prestaties: de club uit Breda finishte als zesde en schakelde in de eerste ronde van de play-offs het als vijfde geklasseerde MVV Maastricht uit.

Hyballa voelt zich op zijn plek bij NAC. "De spelers zijn als familieleden geworden en dat geldt ook voor mijn stafleden. Ik doe veel alleen in mijn leven, maar zij hebben me echt geholpen. De familie gaat wel veranderen. Sommige spelers zullen vertrekken, andere spelers komen. Ik heb eigenlijk geen zin in nog een jaar Keuken Kampioen Divisie, maar we komen van heel ver. We gaan het proberen."