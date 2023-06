KNVB denkt dat CL-finale Nederland helpt om WK voor vrouwen binnen te halen

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB vindt dat Nederland zaterdag zijn visitekaartje heeft afgegeven met de finale van de Champions League voor vrouwen in Eindhoven tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg (3-2). Hij denkt dit het land helpt om het WK voor vrouwen in 2027 binnen te halen.

"Deze beelden gaan de wereld over, ik zou nu niet weten wat beter had gekund", zei De Jong direct na afloop van de finale exclusief tegen persbureau ANP. De eindstrijd in Eindhoven was uitverkocht, hoewel er nog zo'n duizend stoeltjes leeg bleven en het toeschouwersaantal daardoor op 33.147 uitkwam.

Nederland, Duitsland en België willen gezamenlijk het WK van 2027 organiseren. Brazilië, Zuid-Afrika en een gezamenlijk bid van Verenigde Staten en Mexico zijn de concurrenten. "Wij gaan winnen natuurlijk. Dat moet de instelling zijn", zei De Jong. "Daarvoor moet je in de eerste plaats een steengoed bid inleveren."

De landen moeten 8 december het bidbook inleveren bij de FIFA. Uiteindelijk valt een van de vier bids af bij de beslissende stemronde. De Jong zei recent op een mediabijeenkomst in Zeist dat de KNVB druk aan het lobbyen is bij andere landen. "We hebben vandaag weer laten zien hoe gastvrij we zijn."

Tijdens een FIFA-congres op 17 mei 2024 beslissen de 211 aangesloten landen wie het WK mag organiseren. In de strijd om de WK-organisatie wordt de KNVB gesteund door het kabinet, dat in Eindhoven afgevaardigd was met sportminister Conny Helder.

De speelsters van FC Barcelona gingen met de Champions League aan de haal. Foto: Getty Images

Sportminister: 'WK is belangrijk voor kabinet'

Helder ziet het WK graag naar Nederland komen, zei ze na afloop van de finale tegen ANP. "Dat vinden we heel belangrijk. Ik denk dat de KNVB en Nederland op deze manier heel goed hebben laten zien dit aan te kunnen."

"Dit is een hele mooie dag voor de voorbereiding voor het bid.", vervolgde ze. "We trekken samen met de KNVB op. Mijn rol zal zijn om het bid te versterken, te kijken wat er nodig is. Zo zal ik ook kijken wat ik kan doen om andere Europese landen er in mee te nemen."

De Jong is momenteel in gesprek met de besturen van Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Heerenveen en Enschede of zij zich kandidaat willen stellen als speelstad van het WK. Utrecht heeft al aangegeven zich niet kandidaat te stellen.