RB Leipzig verslaat Eintracht en wint voor tweede keer op rij DFB-Pokal

RB Leipzig heeft zaterdag voor de tweede keer op rij de DFB-Pokal veroverd. De ploeg van trainer Marco Rose was in de finale in Berlijn met 2-0 te sterk voor Eintracht Frankfurt.

De doelpunten vielen pas in de laatste twintig minuten in het Olympia Stadion. Een schot van Christopher Nkunku in de 71e minuut werd van richting veranderd door zijn Franse landgenoot Evan N'Dicka, waardoor Eintracht-doelman Kevin Trapp kansloos was. De goal ging de boeken in als een eigen doelpunt van N'Dicka.

Vijf minuten voor tijd viel de 2-0. Bij een aanval over veel schijven werd Dominik Szoboszlai vrijgespeeld. De Hongaar rondde beheerst af, waarmee de wedstrijd beslist.