PSG en afzwaaiende Messi in emotioneel duel onderuit tegen Clermont Foot

Paris Saint-Germain heeft zaterdag in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen verloren van middenmoter Clermont Foot (2-3). De wedstrijd stond deels in het teken van doelman Sergio Rico, die nog altijd op de intensive care ligt.

De 29-jarige Rico kwam zondag ten val tijdens een ritje op zijn paard. Het dier zou de doelman daarna een trap tegen zijn nek hebben gegeven. Rico werd per helikopter naar het ziekenhuis in Sevilla vervoerd en bevindt zich nog altijd op de intensive care. PSG zegde het kampioensfeest af naar aanleiding van het incident met de doelman.

De wedstrijd kantelde daarna volledig. Eerst maakte Johan Gastien de 2-1, waarna Grejohn Kyei vanaf de strafschopstip naliet om Clermont op gelijke hoogte te brengen. Kyei schoot de bal zeker 2 meter naast. Omdat Mehdi Zeffane wél scherp was en een rebound van dichtbij binnentikte, werd het even later alsnog 2-2.

Na rust nam Kyei revanche voor zijn gemiste strafschop door in de 63e minuut voor de 2-3 te zorgen. In de slotfase drong PSG nog wel aan onder aanvoering van de afzwaaiende Lionel Messi, die in blessuretijd een vrije trap gestopt zag worden. Gescoord werd er niet meer, waardoor PSG de zevende competitienederlaag van het seizoen leed. Clermont Foot steeg door de overwinning naar de achtste plek in de Ligue 1.