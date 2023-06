Doelman Bakker is de held van Almere: 'Hoopte tijdens verlenging al op penalty's'

Almere City-keeper Nordin Bakker beleefde zaterdag de avond van zijn leven. Hij ontpopte zich tot held in de penaltyreeks in het play-offduel met VVV-Venlo en houdt zo met zijn ploeg zicht op promotie naar de Eredivisie.

Daar was geen woord van gelogen. Nadat de return tussen Almere City en VVV net als het heenduel in 1-1 was geëindigd, bracht ook de verlenging geen beslissing. In de penaltyreeks stopte Bakker vervolgens maar liefst drie strafschoppen, terwijl er ook nog een poging over ging. Zo miste VVV viermaal en had Almere City voldoende aan twee rake penalty's.