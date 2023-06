NAC veroordeeld tot vijfde seizoen op rij in KKD na nederlaag tegen FC Emmen

NAC Breda speelt ook volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders gingen zaterdag ook in de return van de play-offs onderuit tegen FC Emmen (2-0), dat nog één stap verwijderd is van nog een seizoen in de Eredivisie.

Tegenstander van FC Emmen in de finale van de play-offs om promotie/degradatie wordt Almere City, dat eerder op de dag na strafschoppen te sterk was voor VVV-Venlo. Dinsdag speelt Almere City thuis en op zondag 11 juni is de return in Emmen.

FC Emmen, dat als zestiende eindigde in de Eredivisie, had de heenwedstrijd al met 1-2 gewonnen van NAC, dat sinds 2019 in de Keuken Kampioen Divisie speelt.

Onder leiding van Peter Hyballa was NAC de afgelopen weken aan een aardige opmars bezig, maar dat is dus niet genoeg voor promotie. Het wordt het vijfde seizoen op rij voor de club uit Breda op het tweede niveau.

Vreugde bij FC Emmen na de 1-0 van Richairo Zivkovic. Foto: Pro Shots

NAC voor rust sterker dan Emmen

In de return op De Oude Meerdijk speelde NAC voor rust sterk. De uitploeg zette druk op de defensie van Emmen, maar doelpunten leverde dat niet op.

De ploeg van trainer Dick Lukkien, die volgend seizoen coach is van FC Groningen, vreesde wel even voor een achterstand. Maar een doelpunt van NAC-middenvelder Ezechiel Banzuzi werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust stelde Emmen orde op zaken. Richairo Zivkovic tekende in de 62e minuut voor de 1-0 en Jasin-Amin Assehnoun maakte in de extra tijd de 2-0. De Finse invaller schoot de bal prachtig in de hoek.