Verdriet bij Janssen na verloren CL-finale met Wolfsburg: 'Ben niet boos op Wilms'

Dominique Janssen was zwaar aangeslagen nadat ze zaterdag met VfL Wolfsburg de Champions League-finale in Eindhoven had verloren. De Oranje-international sprak wel bemoedigende woorden voor haar landgenote Lynn Wilms, die een ongelukkige rol bij de beslissende 2-3 speelde.

Na het laatste fluitsignaal in het Philips Stadion gaf Janssen als eerste speelster van Wolfsburg de scheidsrechter en haar tegenstanders van FC Barcelona een hand. Ze keek koeltjes vooruit. Om haar heen stortten haar teamgenoten één voor één ter aarde. Uit pure teleurstelling en ontzetting.

Minuten had Janssen nodig om de verloren Champions League-finale te laten bezinken. Zodra ze haar familieleden uit het nabijgelegen Horst aan de Maas op de tribunes zag zitten, kon ook zij het niet meer droog houden. Ze werd getroost.

Twee uur later maakte Janssen nog altijd een zwaar aangeslagen indruk bij de spelersbus. "Het verdriet is hartstikke groot", zei ze. "Dit was een droom die je uit wilde laten komen. Dat het niet is gelukt, is natuurlijk erg frustrerend."

Eén voor één zag Janssen haar verslagen teamgenoten de kleedkamer binnendruppelen. Ze sloegen armen om elkaar heen. Alleen trainer Tommy Stroot, die eerder bij FC Twente werkte, zei wat. "Hij was erg emotioneel. Dat waren we allemaal nog. We zullen tijd nodig hebben om dit te verwerken."

Dominique Janssen laat zich na afloop troosten. Foto: Pro Shots

'Lynn was superverdrietig'

De klap was des te groter omdat Wolfsburg een gouden kans op de Champions League had verprutst tegen FC Barcelona, dat over het algemeen wordt beschouwd als de beste club ter wereld. Bij rust leidde de Duitse topclub verrassend met 2-0, dankzij doelpunten van Alexandra Popp en Ewa Pajor.

Na de pauze voltrok zich een 'remontada' voor Barcelona. Binnen vijf minuten was het 2-2 en twintig minuten voor het einde viel de beslissende 2-3. Daarbij speelde Wilms een ongelukkige hoofdrol. Ze schoot de bal in het eigen strafschopgebied tegen haar ploeggenote Kathrin Hendrich op, waarna Fridolina Rolfö simpel kon afronden.

Janssen nam het op voor Wilms. "Ik kijk niet boos naar haar omdat ze een fout heeft gemaakt. Er gebeurden zoveel dingen waardoor we in die situatie kwamen. Lynn was superverdrietig. Ze zit nu met Jill (Roord, red.) bij de dopingcontrole. Dat is ook niet heel relaxed. Het is goed dat ze met zijn tweetjes zijn." Wilms en Roord verschenen daarna niet in de interviewruimte.

Volgens Janssen rekende Wolfsburg zich niet al te rijk in de rust. "We waren gefocust en we wilden doorpakken. We wisten dat Barcelona op een andere manier uit de deur zou komen. Maar we kregen twee keer op identieke wijze een doelpunt tegen. Dat mag niet gebeuren."

Lynn Wilms (tweede van links) en Jill Roord (tweede van rechts) zoeken steun bij elkaar na de verloren finale. Foto: Getty Images

'Zal tijd nodig hebben om dit te verwerken'

Wolfsburg heeft zaterdagavond nog een teamafsluiting. Janssen ziet er niet tegenop, na haar tweede verloren Champions League-finale (eerder in 2020). "Ik denk dat het juist goed is om samen te blijven. Dat is ook de kracht van ons team. Het is ook allemaal goed bedoeld vanuit de club."

Daarna zal Janssen op vakantie gaan, om zich op te laden voor het WK met Oranje. De verdediger sluit op 27 juni aan bij de voorbereiding van de ploeg van bondscoach Andries Jonker. Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland duurt van 20 juli tot en met 20 augustus.

Janssen zegt toe te zijn aan vakantie, na een lang seizoen met slechts één prijs. Bayern München troefde Wolfsburg eerder verrassend af in de titelrace. Alleen de Duitse beker ging naar de club uit de Volkswagenstad. "Dat is frustrerend, want je wil er natuurlijk twee of drie pakken."