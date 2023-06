Hazard (32) laat contract bij Real ontbinden en zet mogelijk punt achter carrière

Het contract van Eden Hazard bij Real Madrid is in goed overleg ontbonden, meldt de Spaanse club zaterdag. De 32-jarige Belg kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe club, al behoort het volgens Belgische media ook tot de mogelijkheden dat hij stopt.

"Eden Hazard zal vanaf 30 juni 2023 geen deel meer uitmaken van de club", staat in de persverklaring van Real. Het contract van de aanvaller liep nog tot de zomer van 2024. Na het mislukte WK in Qatar zette Hazard ook al een punt achter zijn interlandcarrière. Mogelijk is nu ook zijn loopbaan op clubniveau voorbij.

Hazard groeide in zijn periode bij Chelsea uit tot een van de beste voetballers ter wereld en werd verkozen tot speler van het jaar in de Premier League.

Real betaalde in 2019 115 miljoen euro voor de technicus in de hoop dat hij een van de grote sterren zou worden in Madrid, maar Hazard maakte de hoge verwachtingen nooit waar.

Eden Hazard als bankzitter bij Real Madrid. Foto: Getty Images

Hazard speelde dit seizoen maar zes wedstrijden

In zijn eerste seizoen raakte Hazard geblesseerd en ook in de jaren die volgden worstelde hij met zijn fitheid. Dit seizoen was hij eindelijk redelijk vrij van blessures, maar toch gaf trainer Carlo Ancelotti de 126-voudig international maar zes keer speeltijd in La Liga.

Thorgan Hazard, de dertigjarige broer van Eden Hazard, zit ook niet in de beste fase van zijn loopbaan. Hij speelde de afgelopen maanden op huurbasis bij PSV, maar slaagde er niet in een basisplaats te veroveren in Eindhoven. Het contract van Thorgan Hazard bij Borussia Dortmund loopt nog tot de zomer van 2024.

Real sluit het seizoen in La Liga zondag om 18.30 uur af met een thuiswedstrijd tegen Athletic Club.