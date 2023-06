De Vrij en Dumfries boeken zuinige zege met Inter in aanloop naar CL-finale

Internazionale heeft zaterdag het Serie A-seizoen afgesloten met een 0-1-zege op Torino. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries kende zo een prima generale in aanloop naar de Champions League-finale.

Torino kreeg in de slotfase nog een enorme kans op de gelijkmaker. Antonio Sanabria had de bal voor het inschieten, maar zag zijn inzet ver naast gaan. Daarna werd er niet meer gescoord.

Inter stijgt door de overwinning naar de tweede plek in de Serie A, maar het is de vraag voor hoelang. Lazio kan later op de avond bij een uitzege op Empoli weer over 'I Nerazzurri' heen wippen. Zowel Inter als Lazio heeft al een ticket voor de Champions League in handen. Napoli werd vorige maand landskampioen.