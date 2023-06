Ten Hag zit erdoorheen na verloren FA Cup-finale: 'Maar hiervan worden we beter'

Erik ten Hag was zaterdag een gebroken man na de verloren FA Cup-finale met Manchester United. De coach zag zijn ploeg met 2-1 verliezen van stadgenoot Manchester City, maar wist nog wel wat lichtpuntjes op te noemen.

"Ik ben gebroken, net als mijn spelers", zei de zichtbaar teleurgestelde Ten Hag na afloop van de finale. "Maar ik ben ook trots op mijn team."

Manchester United maakte op Wembley weinig aanspraak op de Engelse beker. Landskampioen City had controle over de wedstrijd, hoewel Scott McTominay in blessuretijd nog wel een kans op de gelijkmaker kreeg.

"We zijn in de wedstrijd gebleven en hebben weinig kansen weggeven", analyseerde Ten Hag, die in zijn eerste seizoen bij United wel de League Cup veroverde. "Helaas worden we geklopt door twee afstandsschoten. Dat is teleurstellend."

"Dit team heeft veerkracht, karakter en persoonlijkheid", somde Ten Hag op. "We weten dat we nog een weg te gaan hebben, maar ook deze verloren finale zal ons beter maken. Deze eindstrijd was een test voor ons. Het is niet gelukt om te winnen, maar we kunnen veel positieve punten meenemen naar volgend seizoen."