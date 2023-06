Almere City klopt VVV na bizarre penaltyserie en is stap verwijderd van Eredivisie

Almere City heeft zich zaterdag ten koste van VVV-Venlo geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie/degradatie. Na 1-1 na 120 minuten sloeg de ploeg van trainer Alex Pastoor toe in een bizarre strafschoppenserie (2-0), waardoor het met NAC Breda of FC Emmen om een plek in de Eredivisie strijdt.

Afgelopen woensdag werd het ook al 1-1 in Venlo en in het Yanmar Stadion was Almere City in een zwaarbevochten return de gelukkigste. Pijnlijk voor VVV was dat het al zijn vier strafschoppen in de serie miste.

Voor VVV is het seizoen voorbij, terwijl Almere City voor de tweede keer in de finale van de play-offs staat. In 2018 ging het mis in de eindstrijd tegen De Graafschap. Nu moet afgerekend worden met NAC Breda of FC Emmen, die zaterdag om 20.00 uur tegenover elkaar staan op De Oude Meerdijk. Emmen won de eerste wedstrijd in Breda met 1-2.

Almere City rekende eerder in de play-offs af met FC Eindhoven en nu werd VVV dus uitgeschakeld. De club uit Flevoland, die in 2005 toetrad tot het betaalde voetbal, speelde nog nooit in de Eredivisie.

Vreugde bij VVV na de 1-1 van Soulyman Allouch. Foto: Pro Shots

Almere City-keeper Bakker keert drie strafschoppen

Almere City was zaterdag de sterkere ploeg, maar het slaagde er in 120 minuten niet in dat tot uitdrukking te brengen in de score. De thuisploeg had meer dan veertig doelpogingen tegen VVV, maar alleen Lance Duijvestijn scoorde in de vijftigste minuut. Twaalf minuten later werd het via VVV-invaller Soulyman Allouch 1-1. Hij krulde de bal prachtig in de bovenhoek.

Na het doelpunt van Allouch werd het duel tijdelijk onderbroken door scheidsrechter Edwin van de Graaf, omdat er een beker met inhoud op het veld werd gegooid.

Vervolgens werd niet meer gescoord en bracht een bizarre strafschoppenserie de beslissing. De Limburgers misten vier penalty's, waarvan er drie werden gestopt door doelman Nordin Bakker. Hij keerde de pogingen van Nick Venema, Brian Koglin en Kees de Boer, terwijl Allouch over schoot. Namens Almere City scoorden Duijvestijn en Álvaro Peña, na missers van Rajiv van La Parra en Ilias Alhaft.