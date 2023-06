Zlatan Ibrahimovic (41) verlaat AC Milan, nog geen duidelijkheid over toekomst

Zlatan Ibrahimovic vertrekt komende zomer bij AC Milan, meldt de Italiaanse topclub zaterdag. De 41-jarige Zweed heeft eerder laten doorschemeren dat hij nog niet gaat stoppen, maar het is nog niet bekend wat zijn volgende bestemming wordt.

"Zondag nemen we met een korte huldiging afscheid van Ibrahimovic", laat AC Milan in een verklaring weten. 'I Rossoneri' sluiten om 21.00 uur het Serie A-seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Hellas Verona. Er staat in dat duel niet veel op het spel voor AC Milan, want het ticket voor de Champions League is al binnen.