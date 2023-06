City verslaat United en Ten Hag in FA Cup-finale en houdt trebledroom levend

Manchester City heeft zaterdag ten koste van Manchester United de FA Cup gewonnen. 'The Citizens' waren in de finale op Wembley met 2-1 te sterk voor de ploeg van trainer Erik ten Hag en blijven zo op koers voor de treble.

Ilkay Gündogan was met twee goals de gevierde man bij City. Hij maakte na twaalf seconden al de 1-0 voor de landskampioen, die veel sterker was. Toch kwam United terug tot 1-1. Bruno Fernandes benutte in de 33e minuut een strafschop.

In de 51e minuut maakte Gundogan zijn tweede treffer (2-1). Net als bij de 1-0 schoot hij van afstand raak en dat bleek genoeg voor de winst.

Het is de zevende keer dat City zich winnaar van de FA Cup mag noemen. Dit seizoen is het de tweede prijs voor de ploeg van trainer Josep Guardiola, nadat vorige maand de landstitel werd veiliggesteld. Over een week kan City als tweede Engelse club ooit de treble winnen, maar dan moet in de Champions League-finale in Istanboel nog wel worden afgerekend met Internazionale. United (1999) is nu de enige Engelse club met een treble.

Voor United blijft het dit seizoen bij één prijs en dat is de League Cup, die in februari al werd veroverd. Doordat 'The Red Devils' zich via de competitie ook nog voor het hoofdtoernooi van de Champions League plaatsten, mag Ten Hag terugkijken op een redelijk debuutseizoen op Old Trafford.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Treffer Gündogan snelste ooit in FA Cup-finale

De 142e editie van de finale van het oudste bekertoernooi ter wereld begon zaterdag zonder Nederlanders. Tyrell Malacia en Wout Weghorst zaten op de bank bij Manchester United, terwijl Nathan Aké niet mocht starten bij City.

Het was Aké die snel mocht juichen, want hij zag ploeggenoot Gündogan al na twaalf seconden de 1-0 maken. De Duitser volleerde van afstand schitterend raak en zorgde zo voor het snelste doelpunt ooit in een FA Cup-finale. Het record was in handen van Everton-spits Louis Saha, die in 2009 na 25 seconden trefzeker was tegen Chelsea.

Het leek na de 1-0 een kwestie van tijd tot de 2-0 zou vallen. City was sterker, maar Erling Haaland liet twee mogelijkheden onbenut. Tegen de verhouding in was het na 33 minuten aan de andere kant wel raak. City-middenvelder Jack Grealish kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand en na inmenging van de VAR ging de bal op de strafschopstip. United-aanvoerder Bruno Fernandes schoot beheerst de 1-1 op het scorebord.

1-1 was ook de ruststand, al schreeuwde City in de veertigste minuut nog tevergeefs om een strafschop. Fred zette Kevin De Bruyne de voet dwars, waardoor de Belg niet tot een schot kwam.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Derde doelpunt Gündogan afgekeurd

Ook na rust was City sterker en in de 51e minuut kwam dat ook tot uiting in de score. Opnieuw scoorde Gündogan en weer deed hij dat van buiten het strafschopgebied. De aangever was De Bruyne, met een vrije trap vanaf de zijkant.

Zo was het de wedstrijd van Göndagan, die even dacht een hattrick te hebben gemaakt. Maar de 3-1 van de aanvoerder in de 72e minuut werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vervolgens kwam er eindelijk iets van druk van United en kwamen er ook kansen. Een schot van invaller Alejandro Garnacho vloog voorlangs. In de hoop op meer bracht Ten Hag ook Weghorst als invaller, maar de Oranje-international kon het verschil niet maken.

Er was in de extra tijd nog een scrimmage voor het doel van City, maar een doelpunt bleef uit. Zo ging ook de FA Cup naar City, waarbij Aké in de slotfase nog inviel. Volgend week kan de ploeg van Guardiola de kroon op het seizoen zetten door in Istanboel ook de Champions League te winnen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.