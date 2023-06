Roord, Janssen en Wilms grijpen op dramatische wijze naast CL met Wolfsburg

Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms hebben zaterdag op dramatische wijze naast de Champions League gegrepen met VfL Wolfsburg. De Duitse topclub verspeelde in de finale in Eindhoven een 2-0-voorsprong tegen FC Barcelona: 2-3.

Wolfsburg beleefde een droomstart in het Philips Stadion. Op slag van rust leidde de ploeg van voormalig FC Twente-trainer Tommy Stroot met 2-0 door doelpunten van Ewa Pajor en Alexandra Popp. Daardoor gloorde de eerste Champions League-zege sinds 2014 voor 'Die Wölfinnen'.

Alleen ging het in de tweede helft helemaal mis voor Wolfsburg. FC Barcelona stond binnen vijf minuten op gelijke hoogte dankzij twee prachtige goals van Patricia Guijarro. Tot overmaat van ramp maakte Fridolina Rolfö twintig minuten voor het einde het beslissende doelpunt, nadat Wilms de bal tegen een ploeggenote had geschoten.

Daardoor blijven Roord, Janssen en Wilms zonder prijs achter. Voor Janssen is het al de tweede keer dat ze met Wolfsburg een Champions League-finale verliest. In 2020 gebeurde dat ook. Toen was Olympique Lyonnais de tegenstander. Roord en Wilms waren destijds nog niet actief voor de Duitse topclub, die nu vier Champions League-finales op rij heeft verloren (2016, 2018, 2020 en 2022).

Zo gaan de drie Nederlanders eind deze maand met een kater naar Oranje, dat zich dan voorbereidt op het WK. Het mondiale toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland duurt van 20 juli tot en met 20 augustus. Roord, Janssen en Wilms zijn doorgaans zekerheidjes in de selectie van bondscoach Andries Jonker.

Lynn Wilms blijft teleurgesteld achter na de 2-3 van FC Barcelona. Foto: ANP

Toch niet best bezochte vrouwenduel in Nederland

FC Barcelona domineerde vanaf de aftrap de finale in het Philips Stadion, dat toch niet helemaal vol zat (33.147 aanwezige fans) en zodoende niet voor de best bezochte vrouwenwedstrijd in Nederland zorgde. De regerend landskampioen van Spanje dicteerde het spel en liet Wolfsburg de gehele wedstrijd naar adem happen.

De verrassing was dan ook groot toen Wolfsburg na drie minuten spelen op voorsprong kwam. Lucy Bronze verspeelde de bal zomaar aan Pajor, die vervolgens prachtig afrondde met een schot in de kruising. Toen Popp in de 37e minuut fraai binnenkopte uit een voorzet van Pajor, was de sensatie compleet.

Waar FC Barcelona voor rust kans na kans miste, was de beste club ter wereld na de pauze wel bijzonder effectief. Binnen vijf minuten stond het al 2-2. Eerst tikte Guijarro een voorzet binnen en vervolgens kopte de Spaanse fraai raak uit een inswinger vanaf rechts.