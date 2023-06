FC Barcelona-coach Xavi kritisch op Mourinho: 'Wil nooit zo in beeld komen'

FC Barcelona-coach Xavi Hernández heeft zich fel uitgelaten over zijn collega José Mourinho (AS Roma), die zich na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla verbaal liet gaan tegen scheidsrechter Anthony Taylor. "Spelers en trainers moeten een voorbeeld zijn".

De trainer van AS Roma wachtte na de finale in Boedapest in de parkeergarage op Taylor, om hem vervolgens toe te bijten dat het "verdomme een schande" was hoe hij had gefloten. Taylor werd op het vliegveld in Hongarije vervolgens belaagd door aanhangers van de Italiaanse club.

"Je kunt je benadeeld voelen, zeker in een finale, maar spelers en trainers moeten een voorbeeld zijn voor de rest. Net zoals wij niet beledigd willen worden. Gedrag is zo belangrijk. Ik hoop in ieder geval dat ik zo nooit in beeld kom", zo liet Xavi weten in aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van het seizoen.

Mourinho was tussen 2010 en 2013 trainer van Real Madrid, de aartsrivaal van FC Barcelona. In die periode liepen onderlinge ontmoetingen tussen beide ploegen meerdere malen uit de hand. Bij één van die confrontaties stak Mourinho een vinger in het oog van de inmiddels overleden Barcelona-trainer Tito Vilanova.