Roord, Janssen en Wilms starten bij Wolfsburg in CL-finale tegen FC Barcelona

Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms beginnen zaterdag alle drie in de basis van VfL Wolfsburg in de Champions League-finale tegen FC Barcelona. De eindstrijd wordt in een uitverkocht Philips Stadion in Eindhoven gespeeld.

De basisplaats voor de drie komt niet als een verrassing. Roord (26) is de vedette van de ploeg van voormalig FC Twente-coach Tommy Stroot, terwijl centrumverdediger Janssen (28) de aanvoerdersband draagt en rechtsback Wilms (22) een vaste waarde bij de Duitse topclub is. Opvallend genoeg was Wilms in de laatste interlands reserve bij Oranje.

Roord en Wilms spelen voor het eerst een Champions League-finale. Voor Janssen is het haar tweede eindstrijd, nadat ze in 2020 met Wolfsburg van Olympique Lyonnais (1-3) verloor. Vorig jaar reikten de drie met Wolfsburg tot de halve finales van het belangrijkste voetbaltoernooi ter wereld. Daarin was uitgerekend FC Barcelona over twee wedstrijden te sterk voor 'Die Wölfinnen' (3-5).

Roord scoorde toen in zowel de eerste wedstrijd als de return, wat haar een aanbieding van FC Barcelona opleverde. De recordtransfer ging alleen niet door omdat Wolfsburg geen vervanger voor de Oranje-international kon vinden. De teleurstelling daarover heeft ze allang verwerkt, zei ze eerder.

Voor Roord, Janssen en Wilms is de Champions League-finale de laatste wedstrijd van het seizoen. Eind juni voegen ze zich bij Oranje voor de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus). Roord en Wilms sluiten op 23 juni aan, Janssen komt op 27 juni binnen. De ploeg van bondscoach Andries Jonker begint op 19 juni aan de voorbereiding.

De opstelling van VfL Wolfsburg. Foto: NU.nl

Best bezochte vrouwenvoetbalduel ooit in Nederland

Sinds het vertrek van Lieke Martens naar Paris Saint-Germain vorig jaar spelen er geen Nederlanders meer voor FC Barcelona. Barça wordt beschouwd als de beste club ter wereld. De regerend landskampioen van Spanje staat voor het derde jaar op rij in de finale van de Champions League.

In 2021 won FC Barcelona voor het eerst 'de cup met de grote oren'. Vorig jaar ging de eindstrijd verloren tegen het Olympique Lyonnais van Oranje-internationals Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola. Lyon werd dit seizoen als titelverdediger al in de kwartfinales onttroond door Chelsea.

Bij FC Barcelona is Alèxia Putellas de grote ster. De tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar zit alleen op de bank, omdat ze pas recent is hersteld van een zware knieblessure. De Engelse middenvelder Keira Walsh is nu de belangrijkste speelster bij het sterrenensemble.

FC Barcelona-Wolfsburg begint zaterdag om 16.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Cheryl Foster uit Wales. Het Philips Stadion zal helemaal vol zitten voor de Champions League-finale (34.120 verkochte tickets), waardoor er in Eindhoven geschiedenis geschreven gaat worden.

De eindstrijd zal de best bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd aller tijden op Nederlandse bodem worden. Het oude record werd in maart van dit jaar bij Ajax-Feyenoord gevestigd. Toen trok De Klassieker 33.742 fans naar de Johan Cruijff ArenA.