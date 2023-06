Ramos volgt voorbeeld van Messi en vertrekt transfervrij bij Paris Saint-Germain

Ook Sergio Ramos gaat Paris Saint-Germain na dit seizoen verlaten. In navolging van superster Lionel Messi heeft de 37-jarige vedette besloten zijn aflopende contract in Parijs niet te verlengen, zo heeft hij vrijdag bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Ramos ligt. De topverdediger wordt al langer in verband gebracht met een lucratieve transfer naar Saoedi-Arabië, waar zijn voormalige ploeggenoot Cristiano Ronaldo ook speelt.

In zijn tijd bij PSG was Ramos vaak geblesseerd of voldeed hij niet aan de hooggespannen verwachtingen. Hij won alleen twee landstitels en de Franse supercup met het sterrenensemble, wat schril afsteekt bij de 22 prijzen die hij met Real Madrid won - waaronder vier keer de Champions League.

Het is niet bekend of Ramos zelf heeft besloten te vertrekken of PSG zijn aflopende verbintenis niet wilde verlengen. In Parijs lijkt het transferbeleid te veranderen na weer een jaar zonder Champions League. PSG zou nu een elftal rond superster Kylian Mbappé willen bouwen, zonder al te veel vedettes.