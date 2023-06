Real Madrid dient klacht in tegen La Liga-baas die Vinícius aansprak in racismerel

Real Madrid heeft bij de Spaanse sportraad een klacht ingediend tegen La Liga-baas Javier Tebas, blijkt uit een brief die in handen is van Marca . De Spaanse bestuurder sprak Vinícius Júnior aan op Twitter, nadat de aanvaller van Real Madrid racistisch was bejegend in de uitwedstrijd tegen Valencia.

Vinícius kreeg in de slotfase van het duel op 21 mei allerlei racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. De linksbuiten ging vervolgens verhaal halen bij de daders. Aanvankelijk weigerde hij verder te spelen. Toen hij toch doorspeelde, kreeg hij rood voor zijn rol bij een opstootje.

Na afloop zei Vinícius dat de Spaanse voetbalbond en La Liga tekortschieten bij de aanpak van racisme in de stadions. "Het was niet de eerste keer, niet de tweede keer en ook niet de derde keer", zei Vinícius. "Racisme is normaal in La Liga. De concurrentie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan."

Die opmerkingen waren tegen het zere been van Tebas. De competitieleider reageerde via Twitter geïrriteerd op de opmerkingen van Vinícius en herinnerde de aanvaller van Real Madrid er fijntjes aan dat hij twee keer niet was komen opdagen voor een gesprek over racisme. "Voordat je La Liga bekritiseert en beledigt, moet je je goed informeren", sneerde hij.

Vervolgens ontstond er op Twitter een ruzie tussen Vinícius en Tebas. "In plaats van racisten te bekritiseren, verschijnt de president van La Liga op Twitter om mij aan te vallen", antwoordde Vinícius. "Het imago van je competitie brokkelt af. Moet je alle reacties eens lezen."

Real eist een reprimande voor Tebas

Real Madrid laat het er nu niet bij zitten. De club schrijft in de brief aan de Spaanse sportraad CSD dat Tebas met zijn opmerkingen Vinícius heeft "beledigd, waardoor hij in de publieke opinie als de grote schuldige in de zaak wordt gezien". De club wil daarom dat er een tuchtzaak tegen Tebas wordt gestart.

Real wil daarnaast dat de Spaanse staatscommissie tegen geweld, racisme, xenofobie en intolerantie zich krachtig uitspreekt tegen de opmerkingen van Tebas. De baas van La Liga heeft nog niet op de brief gereageerd.

Vinícius kreeg veel steun in zijn strijd tegen racisme, vooral vanuit zijn thuisland Brazilië. Diverse voetbalclubs uit dat land én president Luiz Inácio Lula da Silva staken de aanvaller een hart onder de riem.