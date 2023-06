Feyenoord neemt reservedoelman Wellenreuther definitief over van Anderlecht

Feyenoord gaat langer door met Timon Wellenreuther. De reservedoelman, die afgelopen seizoen op huurbasis in Rotterdam speelde, komt definitief over van Anderlecht, heeft Feyenoord vrijdag bekendgemaakt.

In het huurcontract van Wellenreuther had Feyenoord een koopoptie laten opnemen. Die heeft de club nu gelicht. De 27-jarige Wellenreuther tekent een contract tot de zomer van 2025 bij de kersverse landskampioen.

In de zoektocht naar een reservedoelman kwam Feyenoord vorig jaar bij Wellenreuther uit. Eerder keepte hij in de Eredivisie voor Willem II. Na een maandenlang verblijf op de bank trad hij in februari uit de schaduw van Justin Bijlow.

De eerste keeper raakte geblesseerd, waarop Wellenreuther op doel kwam te staan. In de veertien duels die volgden, onderscheidde de Duitser zich met enkele puike reddingen. Hoogtepunt was de cruciale save in de Johan Cruijff ArenA in De Klassieker tegen Ajax. Daardoor won Feyenoord voor het eerst in achttien jaar in Amsterdam (2-3).