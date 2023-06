Van Bommel getergd richting titelontknoping in België: 'Iedereen is tegen Antwerp'

Mark van Bommel leeft extra getergd toe naar de titelontknoping van zondag. De Nederlandse coach van Royal Antwerp liet vorige week in eigen huis de eerste kans op de landstitel onbenut, waarna er volgens hem een hoop leedvermaak in België loskwam. Antwerp heeft desondanks de landstitel nog in eigen hand.

"Zondag was een grote teleurstelling", zei de oud-PSV'er vrijdag op een persconferentie. "Die knop kun je niet zomaar omdraaien, ook al kan ik wel zeggen dat ik groot en sterk ben. Ik ben ook zwaar teleurgesteld geweest, maar toch moest ik het goede voorbeeld geven."

"Je kan niet zeggen dat we eroverheen zijn en dan hopen dat het ook zo is. Dat is een scenario voor een boek. Maar we hebben wel gewoon getraind zoals we dat altijd doen. Op die manier moet je dat verwerken."

Na het kostbare gelijkspel tegen Royale Union (1-1) was het leedvermaak in België groot, zag Van Bommel. Iedereen is tegen Antwerp. Daar hou ik wel van, als het Antwerp tegen de rest is. Dat krijgen we toch mee via kranten, televisie en fans. Het is des te mooier dat we nog eens de kans krijgen."

Antwerp heeft een slechte naam in België. De club wordt gerund door vastgoedmagnaat Paul Gheysens, die voortdurend voor consternatie in het Belgische voetbal zorgt. Dat Marc Overmars welkom in Antwerpen was na het sturen van grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke clubmedewerkers van Ajax, deed de reputatie van 'The Great Old' ook geen goed.

Stand in Belgische kampioenspoule voor laatste speeldag Royal Antwerp 5-46 (8-6) Royale Union SG 5-46 (7-5) KRC Genk 5-45 (8-8) Club Brugge 5-33 (7-11)

Van Bommel heeft nog nooit landstitel als coach gewonnen

Van Bommel gaat met de Nederlandse spelers Jurgen Ekkelenkamp, Calvin Stengs en Vincent Janssen zondag op bezoek bij nummer drie KRC Genk. Bij een zege op de nummer drie van de kampioenspoule is voor Antwerp de eerste landstitel sinds 1957 feit.

Nummer twee Royale Union heeft bij het ingaan van de laatste speeldag evenveel punten als Antwerp, maar zal ook bij een beter doelsaldo het onderspit delven in de titelstrijd. Dat heeft allemaal te maken met een bonuspunt dat de club kreeg bij de de start van de kampioenspoule.

In België worden de punten van de vijf deelnemende teams uit de eerste 34 wedstrijden gehalveerd als de zogenoemde kampioenspoule van start gaat. Royale Union eindigde met 75 punten, maar begon de titelstrijd met 38 punten.

Dat bonuspunt verliest Royale Union bij een gelijke stand in punten met Royal Antwerp. De nummer twee ontvangt zondag de onttroonde kampioen Club Brugge. Net als KRC Genk-Antwerp gaat dat duel om 18.30 uur van start.