Zo begint het Europese avontuur voor de vijf Nederlandse clubs

Feyenoord gaat als kampioen direct naar de groepsfase van de Champions League. PSV, Ajax, AZ en FC Twente komen deze (na)zomer al in actie in Europa. Met de kwalificatie van laatstgenoemde club voor de tweede voorronde van de Conference League is de Nederlandse delegatie in Europa bekend.

Feyenoord

Door de Champions League-overwinning van Manchester City komt landskampioen Feyenoord bij de loting voor de groepsfase in pot 1 terecht. De loting voor de eerste ronde van de Champions League is op 31 augustus en de eerste speelronde is op 19 en 20 september.

De laatste keer dat Feyenoord zijn opwachting maakte in de Champions League was in het seizoen 2017/2018. Destijds eindigden de Rotterdammers als laatste in een poule met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk.

Pot 1 voor de Champions League-loting 2023/2024: Manchester City

Sevilla

FC Barcelona

Napoli

Bayern München

Paris Saint-Germain

Benfica

Feyenoord

PSV

PSV start het Europese seizoen in de derde voorronde van de Champions League en moet twee kwalificatierondes overleven voor deelname aan de groepsfase.

In de derde voorronde nemen de Eindhovenaren het op tegen KRC Genk, Servette, Panathinaikos, FK Dnipro, Sturm Graz of TSC Backa Topola. Door de geplaatste status bij de loting ontloopt PSV de andere geplaatste teams in deze ronde, waardoor een tweeluik tegen Rangers FC, Olympique Marseille of Sporting Braga niet mogelijk is. Bij winst wacht nog een tweeluik in de play-offs.

Als PSV wordt uitgeschakeld in de derde voorronde of de play-offs, dan gaan de Brabanders verder in de groepsfase van de Europa League. De loting voor de derde voorronde van de Champions League is op 24 juli en de speeldagen zijn 8, 9 en 15 augustus.

PSV stelde in de laatste speelronde de tweede plek veilig dankzij een 1-2-zege op AZ. Foto: Getty Images

Ajax

Ajax meldt zich in de play-offs van de Europa League. Er staat daardoor maar één tweeluik tussen de Amsterdammers en deelname aan de groepsfase van het een na belangrijkste Europese toernooi voor clubs. Bij verlies daalt Ajax af naar de hoofdfase van de Conference League.

De club uit de hoofdstad heeft bij de loting een geplaatste status en ontloopt daardoor andere geplaatste teams. De loting voor de play-offs van de Europa League is op 7 augustus en de speeldagen zijn 24 en 31 augustus.

Ajax is voor het eerst in zes jaar afwezig op het hoogte Europese niveau. Foto: Getty Images

AZ en FC Twente

AZ heeft zich met de vierde plek verzekerd van de derde voorronde van de Conference League. FC Twente komt als winnaar van de play-offs voor Europees voetbal in de tweede voorronde terecht.

Aan de tweede voorronde doen liefst 106 teams mee en de derde voorronde telt 64 deelnemers. Het is daarom even afwachten tot er meer duidelijk is over de tegenstanders van AZ en FC Twente.