Ten Hag ziet FA Cup als kers op taart: 'Van goed seizoen naar heel goed seizoen'

Trainer Erik ten Hag ziet de FA Cup-finale van zaterdag als een kans om het seizoen van Manchester United nog meer glans te geven. Toch tilt hij niet te zwaar aan de wedstrijd tegen stadgenoot en aartsrivaal Manchester City op Wembley.

Met een derde plaats in de competitie, het winnen van de League Cup en het bereiken van de FA Cup-finale sprak Ten Hag vrijdag al van een geslaagd seizoen.

"Maar dit is weer een geweldige mogelijkheid voor ons. We kunnen van een goed seizoen een heel goed seizoen maken als we zaterdag winnen. Het gaat niet om de tegenstander. Wij willen zelf heel graag die prijs pakken."

Hoewel Ten Hag de FA-Cup graag aan zijn erelijst wil toevoegen, tilt hij niet te zwaar aan het resultaat van de finale. "Natuurlijk is het een goede test voor ons, maar je kunt geen conclusies trekken op basis van één gewonnen of verloren wedstrijd."

"Ik heb mijn conclusies en evaluaties over dit seizoen al klaar en in de zomer gaan we weer nieuwe doelen stellen. Uiteindelijk moeten we deze club weer terugbrengen waar die hoort", zei Ten Hag, die in Nederland vier bekerfinales coachte (twee keer winst en twee keer verlies).

Meespelen Antony onwaarschijnlijk

Ten Hag kijkt er verder naar uit om weer met zijn ploeg op Wembley te staan. "In Nederland hebben we De Kuip, dat is een heel bijzonder stadion. Maar Wembley is denk ik het mooiste stadion ter wereld." Eerder dit seizoen won Manchester United op Wembley de finale van de League Cup met 2-0 van Newcastle United.

United mist in de finale hoogstwaarschijnlijk de geblesseerde Antony. Ten Hag toonde zich eerder optimistisch over het meespelen van de Braziliaan, maar die heeft een terugslag gehad en lijkt nog te veel last te hebben van een enkelblessure.

Manchester City-Manchester United begint zaterdag om 15.00 uur (lokale tijd). De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Paul Tierney.