Uitgerekend United van Ten Hag kan trebledroom City verpesten

Manchester City droomt van de treble: in één seizoen zowel de Champions League, de FA Cup als de Engelse landstitel veroveren. De enige club die dit ooit eerder deed is uitgerekend Manchester United, vanmiddag de tegenstander in de FA Cup-finale.

Stadsrivalen Manchester City en Manchester United staan zaterdag voor het eerst tegenover elkaar in de FA Cup-finale. Beide clubs pakten dit seizoen al een prijs: United won de League Cup door in de finale van Newcastle United te winnen (2-0). City werd voor het derde seizoen op rij landskampioen.

'The Citizens' willen echter meer. Alles draait dit seizoen om het winnen van de Champions League, de landstitel én de FA Cup. Twee finales scheiden de ploeg van trainer Josep Guardiola nog van dat doel: de FA Cup-finale tegen Manchester United en de Champions League-finale tegen Internazionale op 10 juni.

De enige Engelse club die ooit de treble pakte is vandaag de tegenstander in de finale van de FA Cup: Manchester United. Nadat in 1999 het landskampioenschap en de FA Cup waren veiliggesteld, wachtte in Camp Nou de Champions League-finale tegen Bayern München. In een van de meest legendarische finales ooit boog United in blessuretijd een 0-1-achterstand om in een 2-1-voorsprong en pakte het zo de eerste Engelse treble ooit.

Guardiola won als manager overigens wél al eens een treble. Hij deed dat in zijn eerste seizoen als hoofdcoach (2008/2009), toen FC Barcelona zowel de Champions League, het Spaanse landskampioenschap als de Spaanse beker won.

Manchester City-verdediger Nathan Aké was lange tijd geblesseerd, maar maakte afgelopen zondag tegen Brentford zijn rentree. Foto: Getty Images

Guardiola vol lof over Ten Hag

Guardiola stak zijn lof voor Ten Hag niet onder stoelen of banken op de persconferentie voorafgaand aan de bekerfinale. "Een finale is altijd lastig, zeker tegen United. De laatste vijf, zes maanden zijn ze een compleet ander team. Zelfs vergeleken met het begin van het seizoen hebben ze zich al heel erg verbeterd.

De Spanjaard, die vierde werd in zijn eerste seizoen als trainer van Manchester City, benadrukt hoe moeilijk het is om als coach in de Engelse competitie meteen het verschil te maken. "Het eerste seizoen in de Premier League is niet makkelijk. Dat weet ik zelf als geen ander. Daaraan kan je zien dat Ten Hag echt een goede manager is."

"Ik kan niet zeggen dat Ten Hag en ik vrienden zijn, want we hebben niet veel contact", vervolgde Guardiola. "Maar ik denk dat Manchester United de komende jaren een uitzonderlijke manager heeft."

Ten Hag wilde op zijn persconferentie juist niet al te veel kwijt over de tegenstander. "Ze doen het fantastisch en ze spelen erg goed voetbal, dus ze verdienen te staan waar ze staan. Maar ik kijk liever naar onszelf, naar waar wij staan. Ik denk dat we dit jaar veel progressie hebben geboekt; we zijn op de goede weg.''

Erik ten Hag en Josep Guardiola schudden elkaar de hand voorafgaand aan Manchester United-Manchester City. Foto: Getty Images

Ten Hag coacht zesde bekerfinale

Voor Ten Hag wordt het de zesde bekerfinale uit zijn trainersloopbaan. Eerder haalde de Nederlandse trainer met FC Utrecht (2016) en Ajax (2019, 2021 en 2022) de finale in Nederland. Twee keer won Ten Hag (2019, 2021) en twee keer ging 'de Dennenappel' aan de neus van de tukker voorbij.

Dit seizoen won Ten Hag zijn eerste bekerfinale op Engels grondgebied, door in de League Cup-eindstrijd met 2-0 af te rekenen met Newcastle United. Als speler kwam Ten Hag tot één bekerfinale, in 2001 namens FC Twente tegen PSV (0-0, winst na strafschoppen).

De 142e FA Cup-finale begint traditioneel om 15.00 uur op Wembley (16.00 uur Nederlandse tijd). De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Paul Tierney.