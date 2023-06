Marciniak zegt sorry voor rol bij extreemrechts congres en fluit 'gewoon' CL-finale

Topscheidsrechter Szymon Marciniak fluit volgende week zaterdag 'gewoon' de Champions League-finale, ook al raakte hij deze week in opspraak. De 42-jarige Pool gaf maandag een toespraak op een extreemrechtse bijeenkomst in Polen.

Marciniak was aanwezig op een congres van de extreemrechtse partij Konfederacja. Partijleider Slawomir Mentzen had hem uitgenodigd om te spreken op de zogeheten Everest-bijeenkomst, die door de partij werd aangekondigd als netwerkevenement.

De UEFA startte een onderzoek naar Marciniak, die in december nog de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk floot. De bond deelt vrijdag een verklaring van de arbiter, die spijt betuigt.

"Na reflectie en verder onderzoek is me duidelijk geworden dat ik ernstig ben misleid en me totaal niet bewust was van de ware aard van de bijeenkomst. Ik wist niet dat het verband hield met een extreemrechtse beweging", zegt Marciniak onder meer.

"Als ik dat had geweten, was ik nooit gegaan. Ik wil benadrukken dat de waarden van deze partij compleet in strijd zijn met mijn persoonlijke overtuigingen en principes. Het spijt me heel erg dat mijn aanwezigheid dat in twijfel heeft getrokken."

Partijleider Mentzen raakte eerder in opspraak

Partijleider Mentzen is omstreden. In 2019 raakte hij in opspraak toen hij de vijf belangrijke standpunten van zijn partij bekendmaakte. "Wij zijn tegen joden, homoseksuelen, abortus, belasting en de Europese Unie."

De Poolse antiracismeorganisatie Never Again riep Marciniak op om publiekelijk afstand te nemen van het gedachtegoed van Konfederacja. Dat heeft hij nu dus gedaan.

De Champions League-finale tussen Manchester City en Internazionale wordt volgende week zaterdag in Istanboel gespeeld. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

