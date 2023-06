Ibrahimovic (41) wil ondanks blessures en aflopend contract door bij AC Milan

Zlatan Ibrahimovic is ondanks een moeilijk jaar en een aflopend contract bij AC Milan niet van plan om een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 41-jarige Zweed heeft het gevoel dat zijn missie in Milaan nog niet is voltooid.

Ibrahimovic kwam dit seizoen door blessureleed amper in actie voor Milan. In het seizoen 2021/2022 moest hij ook al een flink aantal wedstrijden aan zich voorbij laten gaan.

"Maar ik ben geen opgever en voetballen doe ik het liefst. Ik heb geen rust als ik dat niet meer kan doen. Ik denk er nog niet over om te stoppen", zegt Ibrahimovic vrijdag in een interview met La Gazzetta dello Sport.

"Ik wil doorgaan, al moet ik een balans zien te vinden. Het is net als in het leven. Als er geen sereniteit en stabiliteit is, ben je een bom. En bommen kunnen ontploffen."

'Word iedere dag gebeld door Monza'

Als Milan zijn contract niet verlengt, dan is er volgens Ibrahimovic in ieder geval nog één andere optie. Het AC Monza van Silvio Berlusconi en Adriano Galliani schijnt de spits graag te zien komen.

"Galliani belt me al drie jaar lang elke dag om te vertellen hoe mooi Monza is en dat er een contract voor me klaarligt. Maar ik ben een speler van Milan en daar ben ik trots op", zegt hij.

"Ik ben hier om Milan te helpen en dat wil ik op het veld doen. Op een bepaalde leeftijd is er geen ego meer. Dan hoef je je niet meer te bewijzen en doe je het om te geven, niet om te ontvangen."