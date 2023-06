Sparta houdt stand in Utrecht en zet grote stap in play-offs Europees voetbal

Sparta heeft op bezoek bij FC Utrecht goede zaken gedaan in de strijd om Europees voetbal. De nummer zes van de Eredivisie was in de eerste wedstrijd van de halve finales het effectiefst en trok een 1-2-overwinning over de streep.

In een vermakelijke openingsfase ging het heen en weer in Utrecht. Na 27 minuten kreeg Sparta een strafschop, omdat Ruben Kluivert Tobias Lauritsen in de zestien had vastgehouden. Vito van Crooij benutte de penalty met een harde knal door het midden.

De thuisploeg ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker. Tegen de verhoudingen in maakten de Rotterdammers op slag van rust de 0-2. Dit keer legde Van Crooij de bal klaar voor Lauritsen, die de bal feilloos in de linkerhoek schoot.

Utrecht vervolgde na rust de jacht op een treffer, maar moest bijna een doelpunt incasseren toen de bal verraderlijk voor het doel opstuitte. Keeper Vasilis Barkas maaide over de bal, maar zag die tot zijn grote opluchting over de achterlijn rollen.

Na zeventig minuten gaf Anastasios Douvikas het thuispubliek in de kolkende Galgenwaard wat het wilde. De Griekse spits was attent toen de bal in de kluts belandde en tikte van dichtbij binnen. De ploeg van Michael Silberbauer probeerde daarna nog de gelijkmaker te maken, maar Sparta hield knap stand.

De return in Rotterdam staat zondag om 18.00 uur op het programma. Eerder op de avond won FC Twente in de andere halve finale met 1-2 van sc Heerenveen. De winnaar van de play-offs krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.