HSV gaat vier dagen na bizar seizoensslot hard onderuit in play-offs Bundesliga

Hamburger SV lijkt voor het tweede jaar op rij naast promotie naar de Bundesliga te grijpen. HSV, dat afgelopen zondag nog onterecht een promotiefeest op het veld vierde, ging donderdag in het eerste duel van de play-offs hard onderuit bij VfB Stuttgart: 3-0.

Josha Vagnoman en Guirassy zorgden in de tweede helft alsnog voor de ruime zege van Stuttgart, dat in het reguliere seizoen als zestiende eindigde in de Bundesliga. Tot overmaat van ramp besloot HSV de wedstrijd met tien man door een rode kaart van Anssi Suhonen.