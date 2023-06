FC Twente slaat in slotfase toe tegen Heerenveen in strijd om Europees voetbal

FC Twente heeft donderdag goede zaken gedaan in de halve finales van de play-offs voor Europees voetbal. De nummer vijf van de Eredivisie won door een late goal van Manfred Ugalde met 1-2 van sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion.

Twente was in de eerste helft de dominante ploeg en dat resulteerde snel in een prachtige goal. Václav Cerný ging succesvolle combinaties aan met Michel Vlap en Ugalde en schoot vervolgens zelf raak.

Heerenveen kon weinig uitrichten tegen de tukkers, maar kwam op slag van rust toch op gelijke hoogte. Een zwabberschot van Thom Haye was Twente-doelman Lars Unnerstall te machtig.

In de tweede helft waren Heerenveen en Twente aan elkaar gewaagd. Verdediger Pawel Bochniewicz haalde een inzet van Ugalde van de lijn, terwijl Unnerstall aan de andere kant een schot van Osame Sahraoui keerde.

In een spectaculaire slotfase konden beide teams winnen. Na een goede actie van Heerenveen-aanvaller Daniel Karlsbakk belandde de bal via een verdediger op de paal. Enkele seconden later was het voor Twente wel raak. Ugalde schoot door de benen van doelman Andries Noppert en bezorgde de uitploeg de zege.

De return in Enschede staat zondag op het programma. Later op de avond spelen FC Utrecht en Sparta Rotterdam nog tegen elkaar in de andere halve finale. De winnaar van de play-offs krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.