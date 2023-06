Begeerd MVV-talent Ruben van Bommel tekent voor vier jaar bij AZ

Ruben van Bommel heeft donderdag MVV Maastricht ingeruild voor AZ. De achttienjarige vleugelspeler tekent een contract voor vier jaar bij de Eredivisionist en gaat met nummer 15 spelen.

AZ werd afgelopen seizoen vierde in de Eredivisie. MVV eindigde als vijfde in de Keuken Kampioen Divisie. De Limburgse club werd in de play-offs voor promotie/degradatie in de eerste ronde uitgeschakeld door NAC Breda.