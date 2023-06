Clublegende Benzema verlaat Real Madrid na veertien jaar en 25 prijzen

Delen via E-mail

Clublegende Karim Benzema en Real Madrid gaan uit elkaar, melden de Madrilenen zondag. Het is nog niet bekend waar de Gouden Bal-winnaar zijn loopbaan vervolgt, al werd hij afgelopen week in verband gebracht met Al Hilal en Al Ittihad uit Saoedi-Arabië.

De 35-jarige Benzema kwam in 2009 over van Olympique Lyonnais en groeide uit tot een icoon van Real, waar zijn contract volgend jaar zomer zou aflopen. Die verbintenis is ontbonden. Real meldt dat "Benzema het heeft verdiend om zelf te beslissen waar zijn toekomst ligt".