KNVB onderzoekt incident bij auto scheidsrechter Joey Kooij na NAC-FC Emmen

De KNVB doet onderzoek naar een incident na afloop van het promotie-degradatieduel tussen NAC en FC Emmen. Woensdagavond zou een lege beker naar de auto van scheidsrechter Joey Kooij zijn gegooid.

"NAC heeft contact met de politie om uit te zoeken wat er exact is gebeurd", meldt de KNVB donderdag. "Wij hebben ook contact met Joey. Samen gaan we bekijken hoe we verder met deze situatie omgaan."