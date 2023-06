Ajax neemt met pijn in hart afscheid van Heitinga: 'Maar we zoeken meer ervaring'

Technisch directeur Sven Mislintat zegt dat Ajax met pijn in het hart afscheid neemt van coach John Heitinga. "Hij is op een lastig moment ingestapt", vertelt de Duitser. De Amsterdammers gaan nu op zoek naar een meer ervaren oefenmeester.

"Vanmiddag heb ik het John meegedeeld", zegt Mislintat donderdag op de clubsite. "Op persoonlijk vlak was het een zware beslissing en niet makkelijk om het hem te vertellen. John is op een lastig moment ingestapt om de club te helpen en dat heeft hij met volle overtuiging gedaan. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor."

De 39-jarige Heitinga werd in januari als trainer van Jong Ajax overgeheveld naar de hoofdmacht, om op interimbasis de ontslagen Alfred Schreuder op te volgen. Aanvankelijk ging het de oud-verdediger in de Eredivisie voor de wind, maar in de slotfase van het seizoen kwam de klad erin en greep Ajax naast Champions League-voetbal. Bovendien werden de Amsterdammers in de tussenronde van de Europa League uitgeschakeld door Union Berlin.

"Het was een moeilijke periode. Ajax stond vijfde en is uiteindelijk op de derde plaats geëindigd", vertelt Mislintat, die bij zijn aantreden in april nog hintte op het aanblijven van Heitinga. "John heeft de afgelopen maanden veel geleerd. Wij willen graag een rol spelen bij zijn verdere ontwikkeling en hem aan de club verbonden houden."

Mislintat zoekt ervaren opvolger

Nu moet Ajax op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Mislintat heeft wel een idee welk profiel bij die vacature hoort. "Ik heb de conclusie getrokken dat Ajax nu een meer ervaren trainer voor de groep moet hebben. Voor de fase waarin we zitten en om Ajax beter te laten presteren dan het afgelopen seizoen, is dat van groot belang."

Het vertrek van Heitinga vindt plaats in een uiterst roerige week voor Ajax. Dinsdag kondigde algemeen directeur Edwin van der Sar zijn vertrek aan. Twee dagen later werd het contract van technisch manager Klaas-Jan Huntelaar juist verlengd.