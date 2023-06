PSG zegt kampioensfeest af wegens zorgelijke toestand doelman Rico

Het kampioensfeest van Paris Saint-Germain gaat niet door vanwege de zorgelijke situatie van Sergio Rico. De Franse club vindt het ongepast om de elfde landstitel te vieren terwijl de reservekeeper in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

"We zijn in gedachten vooral bij Rico, zijn vrouw, zijn moeder en zijn familie. We proberen op het veld ons best te doen, maar dat is lastig", zei PSG-coach Christophe Galtier donderdag op een persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Clermont Foot.

PSG stelde zaterdag de landstitel veilig door met 1-1 gelijk te spelen tegen Strasbourg. Een dag later kwam de 29-jarige Rico ten val tijdens een ritje op zijn paard.

Het dier zou de doelman daarna een trap tegen zijn nek hebben gegeven. Rico werd per helikopter naar het ziekenhuis in Sevilla vervoerd. Hij liep hoofdletsel op en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De spelers van Sevilla droegen voorafgaand aan de Europa League-finale speciale shirts voor voormalig Sevilla-keeper Sergio Rico. Foto: Getty Images

'Ik kan niet zonder je leven'

De situatie van Rico is ernstig, blijkt ook uit de woorden van zijn vrouw donderdag op Instagram. "Laat me niet alleen, liefste. Want dat kan ik niet, ik kan niet zonder je leven. We wachten op je en houden erg veel van je", schrijft Alba Silva.

Voorafgaand aan de Europa League-finale van woensdag stonden de spelers van Sevilla stil bij de situatie van Rico. De spelers droegen een shirt met de tekst "Vamos Sergio, we staan achter je". Enkelvoudig Spaans international Rico keepte vijf seizoenen voor Sevilla.