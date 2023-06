PSG-coach bevestigt vertrek Messi: 'Was een voorrecht om met hem te werken'

Lionel Messi vertrekt na dit seizoen definitief bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse spelmaker loopt transfervrij de deur uit bij de club, zo bevestigt coach Christophe Galtier donderdag op een persconferentie.

Het vertrek van Messi hing al enige tijd in de lucht. De balvirtuoos had een aflopend contract en werd de afgelopen periode geregeld uitgefloten door de fans. Hij was een maand geleden ook nog hoofdrolspeler in een relletje vanwege een ongeoorloofd tripje naar Saoedie-Arabië.

Zo komt er een pijnlijk einde aan het tweejarige avontuur van de 35-jarige Messi bij de club uit Parijs. Hij kan komend weekend na de laatste wedstrijd zijn tweede landstitel met PSG vieren, maar kon de club niet helpen om de grote droom in vervulling te laten gaan: het winnen van de Champions League.

Vooral dit seizoen werd hem door de fans de vroege uitschakeling in de achtste finales van de Champions League (door Bayern München) aangerekend. De Parijzenaars vielen vooral over zijn inzet, die ze tijdens het door Argentinië gewonnen WK in december wél bij Messi zagen.

"Ik had het voorrecht om de beste speler in de geschiedenis van het voetbal te coachen. Messi speelt zaterdag zijn laatste wedstrijd voor PSG in het Parc des Princes", vertelde coach Galtier.

Er wordt al weken gespeculeerd over het vervolg van de carrière van Messi. 'De Vlo' wordt onder meer in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona en ook een avontuur in Saoedi-Arabië behoort naar verluidt tot de mogelijkheden.