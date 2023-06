Voetbalkoppel Harder en Eriksson verhuist samen van Chelsea naar Bayern

Delen via E-mail

De Deense voetbalster Pernille Harder en haar Zweedse partner Magdalena Eriksson hebben donderdag een driejarig contract getekend bij Bayern München. Het voetbalkoppel verhuist van Chelsea naar Beieren.

Harder werd in 2019 door Chelsea voor een recordbedrag van 300.000 euro overgenomen van VfL Wolfsburg. De Deense international was daarmee de duurste voetbalster ooit. In 2022 verbrak FC Barcelona het transferrecord met het aantrekken van Keira Walsh (400.000 euro).