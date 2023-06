FC Twente-fan doet geen aangifte na klap Ajacied Berghuis en ontkent racisme

De fan van FC Twente die zondag bij de spelersbus een klap kreeg van Ajax-speler Steven Berghuis doet geen aangifte. Deze persoon ontkent daarnaast iets racistisch te hebben gezegd.

Kort na het incident vertelde een anonieme getuige aan Tubantia dat de fan Ajax-spits Brian Brobbey iets racistisch had toegebeten en dat Berghuis voor zijn ploegmaat opkwam. Op de beelden was dat niet te horen. Berghuis kwam later die dag met een verklaring. Daarin ging hij door het stof, maar zei hij niets over racisme. Ajax heeft hem een boete gegeven.