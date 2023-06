Ajax veroordeeld tot voorronde Europa League na verlies AS Roma in EL-finale

Ajax is na de nederlaag van AS Roma woensdagavond veroordeeld tot het spelen van de voorrondes van de Europa League. De Amsterdammers hadden kans op een rechtstreeks ticket als AS Roma de Europa League-finale had gewonnen van Sevilla. Maar de ploeg van José Mourinho verloor na strafschoppen.

Ajax keek woensdag met interesse naar de finale tussen AS Roma en Sevilla. De winnaar van de Europa League plaatste zich automatisch voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen.

Als AS Roma had gewonnen en vijfde of zesde was geworden in de Serie A, dan ging het Europa League-ticket naar Nederland. Dat is het eerstvolgende land op de coëfficiëntenlijst. Het ticket was in dat geval naar Ajax gegaan.

AS Roma kan zich via de Serie A nog wel plaatsen voor de Europa League. De ploeg van Mourinho heeft met nog één wedstrijd te gaan de zesde plek (en daarmee een Europa League-ticket) in eigen hand. Zondag komt degradatiekandidaat Spezia op bezoek.