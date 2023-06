Huntelaar overleeft storm bij Ajax en verlengt contract als technisch manager

Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn contract als technisch manager bij Ajax met vier jaar verlengd. De oud-spits gaat zich vooral richten op de doorstroom van jeugdspelers naar het eerste elftal.

Huntelaar is sinds maart 2022 onderdeel van de technische staf van Ajax. Eerst deed hij de technische zaken samen met de inmiddels vertrokken Gerry Hamstra. Nu wordt hij de rechterhand van Sven Mislintat, die deze zomer is begonnen als technisch directeur.

De oud-speler van onder meer Ajax, Schalke 04 en Real Madrid gaat zich in de praktijk vooral bezighouden met de contracten van de jeugdspelers en de spelers van Jong Ajax. Ook zal Huntelaar in contact staan met de scouting en rapporteren aan Mislintat.

"Met zijn rol als technisch manager in algemene zin en met name bij Jong Ajax kan hij zich verder ontwikkelen en van waarde zijn voor Ajax", reageert Mislintat verheugd op de contractverlenging. "Ik kijk uit naar een lange en goede samenwerking met hem."

De contractverlenging van Huntelaar is voor Ajax een lichtpuntje in een verder rumoerige periode. Eerder deze week besloot algemeen directeur Edwin van der Sar na elf jaar in de directie te stoppen. Ook de volledige bestuursraad stapte op.

Na het tegenvallende jaar is het nog onduidelijk wie er volgend seizoen voor de groep staat in Amsterdam. John Heitinga maakte het seizoen bij de recordkampioen af, maar over zijn eventuele opvolger is nog niets bekendgemaakt.