Mourinho belaagt scheidsrechter Taylor na EL-finale zelfs in parkeergarage nog

AS Roma-coach José Mourinho heeft woensdagavond na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla flink uitgehaald naar scheidsrechter Anthony Taylor. De trainer zocht de confrontatie op in de parkeergarage van de Puskás Aréna, waar hij behoorlijk tekeer ging tegen de arbiter.

Tijdens het verlaten van de Puskás Aréna in Boedapest wachtte Mourinho de scheidsrechter op. "Je bent een schande", schreeuwde de AS Roma-coach richting Taylor. Kort daarvoor had AS Roma na een strafschoppenserie verloren van Sevilla.

De zestigjarige Mourinho zocht niet alleen de confrontatie op met de Engelse scheidsrechter, maar haalde na afloop van de finale ook uit naar de wedstrijdleiding. "De scheidsrechter leek wel een Spanjaard", zei hij tegen Sky Sports.

De Portugees vond dat de scheidsrechter constant in het nadeel van AS Roma floot. Hij was het onder meer niet eens met een niet-toegekende strafschop na een handsbal van Sevilla en met de beslissende strafschop in de penaltyreeks die opnieuw genomen moest worden.

"Taylor en de VAR hebben er ten slotte voor gezorgd dat alles beslist werd", doelde de coach op de strafschop van Gonzalo Montiel, die op herkansing mocht omdat AS-Roma keeper Rui Patrício te vroeg van zijn lijn was gekomen. "We vinden het een onrechtvaardige nederlaag."

Op de persconferentie deed Mourinho er nog een schepje bovenop. "Taylor is zo'n geweldige scheidsrechter dat hij alleen in de Champions League fluit volgend seizoen", zei hij cynisch. "'En ik hoop dat hij daar zijn blunders maakt en niet in Europa League."

