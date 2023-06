EL-winnaar Sevilla had niet getraind op penalty's: 'We waren vol vertrouwen'

Sevilla had in de aanloop naar de na strafschoppen gewonnen Europa League-finale tegen AS Roma geen extra aandacht besteed aan het nemen van penalty's. De coach van de Europa League-winnaar zag daar weinig meerwaarde in.

"Een strafschop nemen op een training is heel anders dan een strafschop voor de ogen van zo'n 60.000 fans", zei coach José Luis Mendilibar na de finale. "We hebben voor de vorige rondes ook niet geoefend en hadden gewoon het volle vertrouwen in de nemers."

Sevilla maakte in de zenuwslopende strafschoppenserie geen fout, al had Gonzalo Montiel er wel een herkansing voor nodig. Hij scoorde nadat de VAR bij zijn eerste penalty had gezien dat doelman Rui Patrício te vroeg van zijn lijn was gekomen.

Yassine Bounou hield twee penaltynemers van AS Roma van scoren af. Het was alleen niet goed zichtbaar of hij de bal bij de tweede penalty aanraakte. "Je moet het maar terugkijken", reageerde de doelman op een vraag van een journalist. "Ik denk dat hij erin zat als ik er niet aan had gezeten."

Gudelj: 'Leek alsof we met twaalf of dertien man op het veld stonden'

Mede dankzij de reddingen van Bounou veroverde Sevilla ten koste van het AS Roma van José Mourinho de zevende Europa League-beker (voorheen UEFA Cup) uit de clubhistorie. De 'Koning van de Europa League' heeft minstens vier eindzeges meer dan elke andere club.

"Vanaf de eerste dag bij deze club merk je hoe speciaal de Europa League hier is", vertelde voormalig Eredivisie-speler Nemanja Gudelj tegen ESPN. "In de competitie liep het niet altijd. Maar in de Europa League leek het soms alsof we met twaalf of dertien man op het veld stonden."

Ook oud-Ajacied Lucas Ocampos kon niet verklaren dat Sevilla wéér met de beker stond. "Dit was weer een wedstrijd in Sevilla-stijl. We moeten lijden om te winnen", zei hij. "Wat we hebben met dit toernooi? Ik heb geen idee. Het is echt niet te verklaren."